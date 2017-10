O jurnalista a unui post de radio critic la adresa Kremlinului a fost injunghiata in timp ce se afla la munca. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

O prezentatoare a unui post de radio critic la adresa Kremlinului a fost injunghiata astazi in timp ce se afla la munca. Atacatorul a patruns in redactie si a ranit-o la gat cu un cutit. Prezentatoarea radio a fost transportata de urgenta la spital, iar barbatul a ajuns pe mana politiei.

Atacatorul a patruns in sediul postului de radio rus Eho Moskvi, critic la adresa Kremlinului, in jurul orei 13, sarind peste turnichet. A ignorat intrebarile paznicului care se afla la intrare, iar apoi l-a stropit in fata cu spray cu piper.

“L-a stropit in ochi si a fugit. Cand ne-au anuntat, am fugit spre el si am blocat caile de intrare si iesire.“

Barbatul a reusit sa ajunga in redactia postului de radio, considerat unul dintre cele mai renumite de la Moscova, si a atacat-o pe jurnalista, Tatiana Felghengauer. Colegii spun ca agresorul a actionat atata de repede incat nimeni nu a inteles ce se intampla.

“I-a rasucit mainile si am chemat ambulanta si politia. Ea a fost dusa cu ambulanta. A fost taiata cu un cutit la gat. “

Faptasul, care este de origine israeliana, a fost incatusat de agentii de paza, iar apoi preluat de politie.

Presa rusa scrie ca jurnalista a fost transportata la spital in stare grava, insa viata ei nu este in pericol. Oamenii legii au pornit un dosar penal. Preliminar s-a stabilit ca atacul a fost provocat de un coonflict personal si nu are legatura cu activitatea jurnalistica a Tatianei Felghengauer. Postul Ecoul Moscovei este o platforma de exprimare pentru numerosi critici ai regimului Putin.

Uniunea Jurnalistilor din Rusia a condamnat incidentul.